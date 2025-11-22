Atelier calligraphie de Noël à Laon Laon

Atelier calligraphie de Noël à Laon

Il sera animé par l’auteur laonnois Yannick Fradin, venez nombreux !

RV à la médiathèque de Montreuil de 14h à 16h ! (sur réservation, jauge limitée à 10 personnes maximum à partir de 8 ans)

Place Jacques de Troyes Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 80 mediatheque.montreuil@ville-laon.fr

English :

It will be hosted by local author Yannick Fradin, so come one, come all!

See you at the Montreuil media library from 2pm to 4pm! (reservation required, maximum 10 people ages 8 and up)

German :

Es wird von dem Autor Yannick Fradin aus Laon moderiert, kommen Sie zahlreich!

Wir treffen uns von 14 bis 16 Uhr in der Mediathek von Montreuil! (Reservierung erforderlich, maximal 10 Personen ab 8 Jahren)

Italiano :

L’evento sarà condotto dall’autore locale Yannick Fradin, quindi non mancate!

Ci vediamo alla biblioteca multimediale di Montreuil dalle 14.00 alle 16.00! (prenotazione obbligatoria, massimo 10 persone dagli 8 anni in su)

Espanol :

El anfitrión será el autor local Yannick Fradin, así que no se lo pierda

Nos vemos en la mediateca de Montreuil de 14:00 a 16:00 (reserva obligatoria, máximo 10 personas a partir de 8 años)

