ATELIER CALLIGRAPHIE DE TAIWAN, Saint-André-de-Sangonis

Cours de la Liberté (face à la salle des Saint-André-de-Sangonis Hérault
Jin vous propose un atelier de calligraphie de Taïwan à l’occasion du Nouvel An lunaire.
Cours de la Liberté (face à la salle des Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie
English :
Jin offers a Taiwanese calligraphy workshop for the Lunar New Year.
