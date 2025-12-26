ATELIER CALLIGRAPHIE DE TAIWAN, Saint-André-de-Sangonis

Cours de la Liberté (face à la salle des Saint-André-de-Sangonis Hérault

Jin vous propose un atelier de calligraphie de Taïwan à l’occasion du Nouvel An lunaire.
English :

Jin offers a Taiwanese calligraphy workshop for the Lunar New Year.

