Atelier calligraphie et d’enluminure – Sotteville-sur-Mer 18 juin 2025 14:00

Seine-Maritime

Début : 2025-06-18 14:00:00

fin : 2025-06-18 17:00:00

2025-06-18

Orner votre prénom d’une enluminure, que vous soyez débutant ou en perfectionnement.

Réservation conseillée, 5€ Adulte A la bibliothèque de Sotteville sur Mer

Bibliothèque

Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 00 12 bibliosotteville@wanadoo.fr

English : Atelier calligraphie et d’enluminure

Embellish your first name with an illumination, whether you’re a beginner or an advanced artist.

Reservations recommended, 5? Adult At the Sotteville sur Mer library

German :

Verzieren Sie Ihren Vornamen mit einer Buchmalerei, egal ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind.

Reservierung empfohlen, 5? Erwachsene In der Bibliothek von Sotteville sur Mer

Italiano :

Impreziosite il vostro nome di battesimo con un’illuminazione, che siate principianti o esperti.

Prenotazione consigliata, 5? Adulti Presso la biblioteca di Sotteville sur Mer

Espanol :

Embellezca su nombre de pila con una iluminación, tanto si es un principiante como un artista avanzado.

Se recomienda reservar, 5? Adultos En la biblioteca de Sotteville sur Mer

