Atelier calligraphie et d’enluminure – Sotteville-sur-Mer 18 juin 2025 14:00

Seine-Maritime

Atelier calligraphie et d’enluminure Bibliothèque Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2025-06-18 14:00:00

fin : 2025-06-18 17:00:00

2025-06-18

réalisation d’une plaquette en bois pour le jardin ou la maison, que vous soyez débutant ou en perfectionnement.

Réservation conseillée, 5€ Adulte A la bibliothèque de Sotteville sur Mer

Bibliothèque

Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 00 12 bibliosotteville@wanadoo.fr

English : Atelier calligraphie et d’enluminure

create a wooden plaque for the garden or home, whether you’re a beginner or an advanced craftsman.

Reservations recommended, 5? Adult At the Sotteville sur Mer library

German :

herstellung eines Holzplättchens für den Garten oder das Haus, egal ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind.

Reservierung empfohlen, 5? Erwachsene In der Bibliothek von Sotteville sur Mer

Italiano :

realizzare una targa in legno per il giardino o per la casa, sia che siate principianti che artigiani esperti.

Prenotazione consigliata, 5? Adulti Presso la biblioteca di Sotteville sur Mer

Espanol :

realización de una placa de madera para el jardín o el hogar, tanto para principiantes como para artesanos avanzados.

Se recomienda reservar, 5? Adultos En la biblioteca de Sotteville sur Mer

L’événement Atelier calligraphie et d’enluminure Sotteville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre