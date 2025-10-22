ATELIER CALLIGRAPHIE ET ENLUMINURE Montpellier

ATELIER CALLIGRAPHIE ET ENLUMINURE Montpellier mercredi 22 octobre 2025.

ATELIER CALLIGRAPHIE ET ENLUMINURE

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-23

Un atelier d’initiation à la calligraphie et l’enluminure médiévales !

RÉSERVATION OBLIGATOIRE UNIQUEMENT EN LIGNE DANS L’AGENDA SUR LE SITE DE PIERRESVIVES À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE 2025.

Venez aux Archives pour vous initier aux techniques de calligraphie et d’enluminure médiavale. Un atelier créatif pour petits et grands pour découvrir l’histoire des outils et support de l’écriture. Vous pratiquerez l’écriture à la plume et réaliserez une lettrine enluminée.

Tout public (adultes et enfants, à partir de 8 ans accompagné).

Gratuit, réservation obligatoire.

Durée 2h .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie serv-educa.archives@herault.fr

English :

An introductory workshop in medieval calligraphy and illumination!

German :

Ein Einführungsworkshop in die mittelalterliche Kalligraphie und Buchmalerei!

Italiano :

Un workshop introduttivo alla calligrafia e alla miniatura medievale!

Espanol :

Taller de iniciación a la caligrafía y la iluminación medievales

L’événement ATELIER CALLIGRAPHIE ET ENLUMINURE Montpellier a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 PIERRESVIVES