Atelier calligraphie Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-10 18:00 – 20:00

Gratuit : non 30 euros Tout public

Après une courte présentation du matériel et des bases de tracé, vous pourrez vous initier au geste calligraphique à travers l’étude d’un modèle classique.Quelques exercices pour se familiariser avec les formes, puis place à la créativité : une citation inspirante à accrocher au mur, un mot d’amour enflammé pour votre crush ou encore une belle carte à offrir à votre grand-mère, vous pourrez écrire ce que vous souhaitez sur un joli papier coloré. Cet atelier est adapté aussi bien aux débutant.e.s qu’aux initié.e.s

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

