Atelier Calligraphie cabane de la basse court Les Baux-de-Provence

Atelier Calligraphie

Du 18/02 au 27/02/2026 tous les jours de 15h30 à 16h. cabane de la basse court Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-18 15:30:00

fin : 2026-02-27 16:00:00

2026-02-18

Atelier calligraphie

Initiation à la calligraphie médiévale

Initiez-vous à la calligraphie médiévale et repartez avec votre prénom écrit comme au temps des enluminures. Écriture à la plume et au calame d’après des modèles. Découvrez l’art délicat de la calligraphie et repartez avec votre prénom écrit comme au temps des manuscrits enluminés.

Durée 30 min

Atelier inclus dans le billet d’entrée au Château .

cabane de la basse court Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

Calligraphy workshop

Introduction to medieval calligraphy

