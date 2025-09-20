Atelier calligraphie Musée de l’école publique Ollioules

Atelier calligraphie Samedi 20 septembre, 09h30, 14h00 Musée de l’école publique Var

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Découvrez l’art de la calligraphie avec Bertrand Dhermy, Artisan d’art d’Ollioules !

Musée de l’école publique – Sans réservation

Musée de l’école publique 1 avenue Anatole France 83190 Ollioules Ollioules 83190 Le Gros Cerveau Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

©Service culturel – Mairie d’Ollioules