Atelier Calligraphie & origami Le Texte Libre Cognac

ATELIER calligraphie & origami et PRÉSENTATION de l’expo et de la culture japonaise, visite commentée par Reiko et Jérôme, suivie d’un thé et d’une petite dégustation de mochis.

Le Texte Libre 17 rue Henri Fichon Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 20 52

English :

Calligraphy & origami WORKSHOP and PRESENTATION of the exhibition and Japanese culture, guided tour by Reiko and Jérôme, followed by tea and mochi tasting.

