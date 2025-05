Atelier calligraphie par Cécilia Drecourt de l’Atelier « Bellator » – Chapelle Saint-Michel Mortain-Bocage, 21 juin 2025 14:00, Mortain-Bocage.

Découvrez la calligraphie médiévale ! Plongez au coeur du Moyen-Age en vous initiant à la gothique primitive, une écriture élégante et authentique. Inspiré du cartulaire du Mont-Saint-Michel, cet atelier vous invite à un véritable voyage dans le temps, entre plume et encre. Repartez avec votre création et un dossier pour prolonger l’expérience chez vous ! Une immersion dans l’histoire, à la pointe de la plume !

A partir de 12 ans.

Réservation obligatoire patrimoine@msm-normandie.fr

Chapelle Saint-Michel Côte 314

Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie patrimoine@msm-normandie.fr

English : Atelier calligraphie par Cécilia Drecourt de l’Atelier « Bellator »

Discover medieval calligraphy! Immerse yourself in the heart of the Middle Ages with an introduction to primitive Gothic calligraphy, an elegant and authentic style of writing. Inspired by the cartulary of Mont-Saint-Michel, this workshop takes you on a journey back in time, between pen and ink. You’ll leave with your own creation and a folder to take home with you! Immerse yourself in history at the tip of your pen!

Ages 12 and up.

Reservations required: patrimoine@msm-normandie.fr

German :

Entdecken Sie die mittelalterliche Kalligraphie! Tauchen Sie ein in das Herz des Mittelalters und lernen Sie die Frühgotik kennen, eine elegante und authentische Schrift. Inspiriert durch das Cartulaire du Mont-Saint-Michel lädt Sie dieser Workshop zu einer wahren Zeitreise zwischen Feder und Tinte ein. Gehen Sie mit Ihrer Kreation und einer Mappe nach Hause, um das Erlebnis zu Hause zu verlängern! Ein Eintauchen in die Geschichte, mit der Spitze der Feder!

Ab 12 Jahren.

Reservierung erforderlich: patrimoine@msm-normandie.fr

Italiano :

Scoprite la calligrafia medievale! Immergetevi nel cuore del Medioevo con un’introduzione alla calligrafia gotica primitiva, uno stile di scrittura elegante e autentico. Ispirato al cartulario di Mont-Saint-Michel, questo laboratorio vi porterà in un viaggio a ritroso nel tempo, tra penna e inchiostro. Partirete con la vostra creazione e una cartellina da portare a casa! Immergetevi nella storia con la punta della vostra penna!

Dai 12 anni in su.

Prenotazione obbligatoria: patrimoine@msm-normandie.fr

Espanol :

Descubra la caligrafía medieval Sumérjase en el corazón de la Edad Media con una introducción a la caligrafía gótica primitiva, un estilo de escritura elegante y auténtico. Inspirado en el cartulario del Mont-Saint-Michel, este taller le llevará a un viaje en el tiempo, entre la pluma y la tinta. Se irá con su propia creación y una carpeta para llevarse a casa ¡Sumérgete en la historia con la punta de tu bolígrafo!

A partir de 12 años.

Imprescindible reservar: patrimoine@msm-normandie.fr

