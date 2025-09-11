Atelier calligraphie – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes

Atelier calligraphie – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes jeudi 11 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-11 18:00 – 20:00

Gratuit : non 30 € 30 € Tout public

(Re)découvrez le plaisir d’écrire à la main avec cet atelier dédié à l’art de la lettre. Après une courte présentation du matériel et des bases de tracé, vous pourrez vous initier au geste calligraphique à travers l’étude d’un modèle classique. Quelques exercices pour se familiariser avec les formes, puis place à la créativité : une citation inspirante à accrocher au mur, un mot d’amour enflammé pour votre crush ou encore une belle carte à offrir à votre grand-mère, vous pourrez écrire ce que vous souhaitez sur un joli papier coloré. Cet atelier est adapté aussi bien aux débutants qu’aux initiés, ados, adultes.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-calligraphie