Atelier calligraphie – Sotteville-sur-Mer 18 juin 2025 14:00

Seine-Maritime

Atelier calligraphie Bibliothèque Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2025-06-18 14:00:00

fin : 2025-06-18 17:00:00

2025-06-18

Etude d’un alphabet d’écriture latine. Que ce soit de la découverte ou du perfectionnement , venez passer un agréable moment en compagnie d’Alain Gérard et de ses encres.

Réservation conseillée, 5€ A la bibliothèque de Sotteville sur Mer

Bibliothèque

Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 00 12 bibliosotteville@wanadoo.fr

English : Atelier calligraphie

Study of a Latin script alphabet. Whether you want to discover or perfect your skills, come and spend a pleasant moment in the company of Alain Gérard and his inks.

Reservations recommended, 5? At Sotteville sur Mer library

German :

Studium eines Alphabets der lateinischen Schrift. Ob Sie etwas Neues entdecken oder Ihre Kenntnisse verbessern möchten, verbringen Sie einen angenehmen Moment mit Alain Gérard und seinen Tinten.

Reservierung empfohlen, 5? In der Bibliothek von Sotteville sur Mer

Italiano :

Studio di un alfabeto latino. Che vogliate scoprire o perfezionare le vostre abilità, venite a trascorrere un momento piacevole in compagnia di Alain Gérard e dei suoi inchiostri.

Prenotazione consigliata, 5? Alla biblioteca di Sotteville sur Mer

Espanol :

Estudio del alfabeto latino. Tanto si desea descubrir como perfeccionar sus habilidades, venga a pasar un momento agradable en compañía de Alain Gérard y sus tintas.

Se recomienda reservar, 5? En la biblioteca de Sotteville sur Mer

