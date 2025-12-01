Atelier campanile Ronchamp

Atelier campanile

13 Rue de la Chapelle Ronchamp Haute-Saône

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 16:30:00

Date(s) :

2025-12-20

L’atelier consiste en la réalisation d’un mini campanile de Noël. A l’image de celui de Jean Prouvé, stylisé pour les fêtes de fin d’année. Il s’agit de créer un objet décoratif que les enfants pourront exposer chez eux.

Cette animation débute autour de la maquette au cœur du pavillon d’accueil (la Porterie) où un médiateur explique aux enfants ce qu’est un campanile.

Puis une petite visite guidée du campanile de Jean Prouvé est proposée.

Une fois le temps d’observation terminée, les enfants rejoignent l’espace de médiation de la Porterie, pour réaliser un petit campanile de Noël.

L’atelier se termine par une petite collation offerte aux enfants. .

13 Rue de la Chapelle Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 65 13 accueil@chapelleronchamp.com

