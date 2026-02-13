Atelier candidature sur les métiers sanitaires et sociaux dans la fonction publique territoriale., CIG Petite Couronne, Pantin

Atelier candidature sur les métiers sanitaires et sociaux dans la fonction publique territoriale. Jeudi 26 mars, 13h30 CIG Petite Couronne Seine-Saint-Denis

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T13:30:00+01:00 – 2026-03-26T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-26T13:30:00+01:00 – 2026-03-26T16:30:00+01:00

Cet atelier a pour objectif de vous accompagner dans la création ou l’optimisation de votre CV et lettre de motivation. Vous découvrirez comment valoriser vos compétences, mieux comprendre les attentes spécifiques des employeurs territoriaux et adapter vos candidatures aux opportunités proposées par les collectivités de la Petite Couronne.

CIG Petite Couronne 1 rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN Pantin 93500 Église Seine-Saint-Denis Île-de-France

Venez travailler vos outils de candidatures dans les collectivités territoriales !