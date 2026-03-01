ATELIER CANEVAS Saint-Brevin-les-Pins
ATELIER CANEVAS Saint-Brevin-les-Pins mercredi 4 mars 2026.
ATELIER CANEVAS
272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 15:00:00
fin : 2026-03-04 16:30:00
Date(s) :
2026-03-04 2026-04-08
Apprentissage du canevas à partir de 6 ans
Durée 1h30 Tarif 20€ (hors kit en boutique) .
272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26 contact@laiguilledespins.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ATELIER CANEVAS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Saint Brevin