ATELIER CANEVAS

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-03-04 16:30:00

Date(s) :

2026-03-04 2026-04-08

Apprentissage du canevas à partir de 6 ans

Durée 1h30 Tarif 20€ (hors kit en boutique) .

272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26 contact@laiguilledespins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ATELIER CANEVAS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Saint Brevin