Atelier cannage Stage initiation cannage sur 5 jours Bastide Flandry La Rochegiron

Bastide Flandry 579 chem de Flandry La Rochegiron Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 650 – 650 – EUR
Début : 2026-04-13 09:30:00
fin : 2026-04-17 16:30:00
2026-04-13
Sébastien, Artisan Vannier vous accompagne pour un stage initiation cannage sur 5 jours
Venez apprendre la technique de cannage traversé à 6 brins à La Bastide Flandry face aux champs de lavandes
Bastide Flandry 579 chem de Flandry La Rochegiron 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 89 67 41 lavanneriepaisible@gmail.com
Sébastien, Artisan Vannier, accompanies you on a 5-day introductory course in cane-making
Come and learn the 6-strand traversé caning technique at La Bastide Flandry, overlooking lavender fields
