Atelier cannage Stage initiation cannage sur 5 jours Bastide Flandry La Rochegiron

Bastide Flandry 579 chem de Flandry La Rochegiron Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 650 – 650 – EUR

Début : 2026-04-13 09:30:00
fin : 2026-04-17 16:30:00

2026-04-13

Sébastien, Artisan Vannier vous accompagne pour un stage initiation cannage sur 5 jours

Venez apprendre la technique de cannage traversé à 6 brins à La Bastide Flandry face aux champs de lavandes
  .

Bastide Flandry 579 chem de Flandry La Rochegiron 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 89 67 41  lavanneriepaisible@gmail.com

English :

Sébastien, Artisan Vannier, accompanies you on a 5-day introductory course in cane-making

Come and learn the 6-strand traversé caning technique at La Bastide Flandry, overlooking lavender fields

L’événement Atelier cannage Stage initiation cannage sur 5 jours La Rochegiron a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon