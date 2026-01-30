Atelier Capoeira (+de 60 ans et aidants) Nanteuil
Atelier Capoeira (+de 60 ans et aidants) Nanteuil lundi 16 février 2026.
Atelier Capoeira (+de 60 ans et aidants)
Salle des fêtes Nanteuil Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16
Date(s) :
2026-02-16
Atelier Capoeira Salle des fêtes de Nanteuil
A partir du 16 février 2026
Pour les + de 60 ans et les aidants.
Gratuit
Infos 05.49.16.44.55 .
Salle des fêtes Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 44 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Capoeira (+de 60 ans et aidants)
L’événement Atelier Capoeira (+de 60 ans et aidants) Nanteuil a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Haut Val De Sèvre