Atelier capteur de rêves Les Muséales Tourouvre au Perche 9 juillet 2025 14:30

Orne

Atelier capteur de rêves Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-07-09 14:30:00

fin : 2025-07-09 16:00:00

2025-07-09

Plonge dans les traditions des Premières Nations d’Amérique du Nord en fabriquant ton propre capteur de rêves, symbole de protection et de sagesse.

Public: 5-11ans

Les Muséales 15 rue du Québec

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

English : Atelier capteur de rêves

Immerse yourself in the traditions of the First Nations of North America by making your own dream catcher, a symbol of protection and wisdom.

Public: 5-11ans

German :

Tauche in die Traditionen der nordamerikanischen First Nations ein, indem du deinen eigenen Traumfänger herstellst, der als Symbol für Schutz und Weisheit gilt.

Zielgruppe: 5-11 Jahre

Italiano :

Immergetevi nelle tradizioni delle Prime Nazioni del Nord America realizzando il vostro acchiappasogni, simbolo di protezione e saggezza.

Pubblico: 5-11 anni

Espanol :

Sumérgete en las tradiciones de las Primeras Naciones de Norteamérica fabricando tu propio atrapasueños, un símbolo de protección y sabiduría.

Público: 5-11 años

