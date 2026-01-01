Atelier Carapaces à plumes Rue de la Croix Cordier Tinqueux
Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux Marne
Début : 2026-01-17 15:00:00
fin : 2026-01-17 17:00:00
2026-01-17
Tout public
Dans le cadre de l’exposition Les bêtes au bois dormant
A l’occasion du lancement de son exposition au Carré Blanc, viens créer en compagnie de Gaëlle Allart un personnage imaginaire en papier découpé et t’initier à la gravure. Tu pourras ainsi inventer et composer ta propre créature !
Atelier suivi d’un goûter.
Age = 5 ans+ .
Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est +33 3 26 84 78 67
