Atelier Carbonne à la demande

Lundi 1er décembre 2025 de 18h30 à 20h. Annexe de la Maison du Peuple Saint-Zacharie Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01 18:30:00

fin : 2025-12-01 20:00:00

Date(s) :

2025-12-01

Envie de comprendre concrètement ce qui se cache derrière une empreinte carbone ?

Que vous ayez ou non participé à la campagne Nos Gestes Climat , nous vous proposons d’explorer ce qui compose réellement nos émissions… et d’identifier nos vraies marges de manœuvre.

À partir de cartes représentant nos habitudes du quotidien (logement, alimentation, déplacements, achats…), nous construirons ensemble le portrait d’un personnage — peut-être très proche de vous ou totalement à l’opposé ! Une façon simple et ludique de découvrir les principaux postes d’émission qui comptent vraiment.

Un moment accessible à tous, participatif et convivial, pour rendre visible l’invisible. .

Annexe de la Maison du Peuple Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur transitionsaintebaume@gmail.com

English :

Want to find out what’s behind a carbon footprint?

L’événement Atelier Carbonne à la demande Saint-Zacharie a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile