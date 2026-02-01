Atelier Carnaval Maison Eihartzea Bardos
Atelier Carnaval Maison Eihartzea Bardos mercredi 11 février 2026.
Atelier Carnaval
Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Viens créer ton masque avec Claire.
Inscription obligatoire. .
Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 45 03 bibliothèque@bardos.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Carnaval Bardos a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Pays Basque