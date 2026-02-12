Atelier Carnaval Bibliothèque Cadaujac Cadaujac

Atelier Carnaval Bibliothèque Cadaujac

41 Avenue du Général de Gaulle Cadaujac Gironde

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Atelier CARNAVAL à la Bibliothèque municipale de Cadaujac

Samedi 14 Février à 10h30 Animation CARNAVAL par Jessyka Rojo.

Au programme

-lecture de contes

-présentation du folklore autour du carnaval, des costumes et personnages de Gascogne

– démonstration de fabrication d’une coiffe traditionnelle.

Atelier d’1h environ. A partir de 6 ans.

Gratuit, sur réservation

Pour rendre ce moment festif, n’hésitez pas à venir déguisés ! .

41 Avenue du Général de Gaulle Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 57 61 bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

