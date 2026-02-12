Atelier Carnaval Bibliothèque Cadaujac Cadaujac
Atelier Carnaval Bibliothèque Cadaujac
41 Avenue du Général de Gaulle Cadaujac Gironde
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Atelier CARNAVAL à la Bibliothèque municipale de Cadaujac
Samedi 14 Février à 10h30 Animation CARNAVAL par Jessyka Rojo.
Au programme
-lecture de contes
-présentation du folklore autour du carnaval, des costumes et personnages de Gascogne
– démonstration de fabrication d’une coiffe traditionnelle.
Atelier d’1h environ. A partir de 6 ans.
Gratuit, sur réservation
Pour rendre ce moment festif, n’hésitez pas à venir déguisés ! .
41 Avenue du Général de Gaulle Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 57 61 bibliotheque@mairie-cadaujac.fr
