Atelier Carnaval Bibliothèque Cadaujac Cadaujac

41 Avenue du Général de Gaulle Cadaujac Gironde

Atelier CARNAVAL à la Bibliothèque municipale de Cadaujac

Samedi 14 Février à 10h30 Animation CARNAVAL par Jessyka Rojo.

Au programme
-lecture de contes
-présentation du folklore autour du carnaval, des costumes et personnages de Gascogne
– démonstration de fabrication d’une coiffe traditionnelle.

Atelier d’1h environ. A partir de 6 ans.

Gratuit, sur réservation

Pour rendre ce moment festif, n’hésitez pas à venir déguisés !   .

41 Avenue du Général de Gaulle Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 57 61  bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

