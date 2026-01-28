Atelier carnaval Espace Socioculturel Le Ruban Vert Brantôme en Périgord

Atelier carnaval

Espace Socioculturel Le Ruban Vert 5 place de la Jeunesse Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Aidez les enfants du centre de loisirs à fabriquer leur Pétassou le mercredi 25 février de 14h30 à 15h15 au Ruban Vert. Cet atelier intergénérationnel est gratuit et ouvert à tous, sur inscription.

Espace Socioculturel Le Ruban Vert 5 place de la Jeunesse Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 19 81

