Atelier carnaval Cloyes-les-Trois-Rivières
Atelier carnaval Cloyes-les-Trois-Rivières samedi 10 janvier 2026.
Atelier carnaval
La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 10:00:00
fin : 2026-01-10 12:00:00
Date(s) :
2026-01-10
Venez créer un chapeau carnavalesque ou vous initier au maquillage carnavalesque avec les bénévoles expérimentés de l’association Loups et Confettis.
6 .
La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and create a carnival hat or learn carnival make-up with experienced volunteers from the Loups et Confettis association.
L’événement Atelier carnaval Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-01-05 par OT GRAND CHATEAUDUN