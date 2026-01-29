Atelier Carnaval création de masques Bourbonnais ! Moulins
Atelier Carnaval création de masques Bourbonnais ! Moulins mercredi 11 février 2026.
Atelier Carnaval création de masques
Bourbonnais ! 65 rue d’Allier Moulins Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Atelier créatif Création de masques de Carnaval
Le mercredi 11 février 2026, l’agence Allier Bourbonnais Attractivité, en partenariat avec le CNCS, invite petits et grands à un moment de création et d’imagination autour du Carnaval à Bourbonnais !
Bourbonnais ! 65 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 81 50 contact@allier-bourbonnais.fr
English :
Creative Workshop Carnival Mask Making
On Wednesday, February 11, 2026, the Allier Bourbonnais Attractivité agency, in partnership with the CNCS, invites young and old to a moment of creativity and imagination centered around the Carnival in Bourbonnais!
L’événement Atelier Carnaval création de masques Moulins a été mis à jour le 2026-01-27 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ