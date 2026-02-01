Atelier carnaval Dordives
Atelier carnaval Dordives samedi 28 février 2026.
Atelier carnaval
Dordives Loiret
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Atelier carnaval
L’association CLPE de Dordives organise un atelier carnaval avec un atelier création de masques pour le carnaval. Venez costumés, c’est plus sympa ! Sur réservation avant le 22 février 3 .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 69 72 01 45
English :
Carnival workshop
