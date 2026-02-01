Atelier carnaval Dordives

Atelier carnaval

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

2026-02-28

Atelier carnaval

L’association CLPE de Dordives organise un atelier carnaval avec un atelier création de masques pour le carnaval. Venez costumés, c’est plus sympa ! Sur réservation avant le 22 février 3 .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 69 72 01 45

English :

Carnival workshop

