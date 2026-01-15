Atelier Carnaval

Saint-Pierre-d’Autils La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 09:30:00

fin : 2026-02-11 11:30:00

Date(s) :

2026-02-11

Un atelier Carnaval est proposé le mercredi 11 février 2026, de 9h30 à 11h30, à Saint-Pierre-d’Autils. Ouvert à tous, petits et grands, cet atelier familial invite à partager un moment créatif et convivial, en famille ou entre amis, autour des couleurs et de l’imaginaire du Carnaval.

L’atelier est accessible de 3 à 99 ans, au tarif de 3 € par participant. Le règlement se fait sur place, en espèces, avec l’appoint. L’inscription est obligatoire et le nombre de places est limité à 10 participants. Pour les enfants de moins de 5 ans, la présence d’un parent est requise. Les bénévoles de l’association accompagneront les enfants tout au long de l’activité. Il est conseillé de prévoir des vêtements pouvant être salis. L’adresse exacte sera communiquée par courriel après la clôture des inscriptions. .

Saint-Pierre-d’Autils La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie lesautils27@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Carnaval

L’événement Atelier Carnaval La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération