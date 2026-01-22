Atelier carnaval Médiathèque Montendre
Atelier carnaval Médiathèque Montendre mercredi 11 février 2026.
Atelier carnaval
Médiathèque Centre culturel François Mitterrand Montendre Charente-Maritime
Début : 2026-02-11 15:00:00
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Atelier de conception d’un masque pour carnaval. Sur inscription, place limitée.
Médiathèque Centre culturel François Mitterrand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 33 34 bibliotheque.montendre17130@orange.fr
English :
Workshop to design a carnival mask. Registration required, space limited.
L’événement Atelier carnaval Montendre a été mis à jour le 2026-01-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge