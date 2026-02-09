Atelier carnet bricole (Médiathèque du centre-ville) Brive-la-Gaillarde
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Atelier carnet bricole avec Marie Thoisy. Savoir utiliser les ciseaux seul.
Dès 6 ans.
2h
Gratuit.
Infos et inscriptions: 05 55 18 17 50. .
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50
