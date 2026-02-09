Atelier carnet bricole (Médiathèque du centre-ville) Brive-la-Gaillarde

Atelier carnet bricole (Médiathèque du centre-ville)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

2026-02-14

Atelier carnet bricole avec Marie Thoisy. Savoir utiliser les ciseaux seul.

Dès 6 ans.

2h

Gratuit.

Infos et inscriptions: 05 55 18 17 50. .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50

English : Atelier carnet bricole (Médiathèque du centre-ville)

