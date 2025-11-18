Atelier Carnet Culture Exprim’ médiathèque Vieux-Lille Lille

Atelier Carnet Culture Exprim’ Mardi 23 décembre, 15h30 médiathèque Vieux-Lille Nord

Entrée libre

Nouvel atelier à la médiathèque, avec le média participatif en ligne EXPRIM’.

Exprime est un média participatif, citoyen, culturel.

Si vous adorez décorer et écrire des carnets, et encore des carnets, ce temps est fait pour vous !

Au programme : un média numérique, papier, audio, un accompagnement à la rédaction et à la création, des contenus médiatiques à lire ou écouter, des temps d’échanges et de rencontres. A vos stylos :)

médiathèque Vieux-Lille /27 place Louise de Bettignies Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Viens compléter une page de carnet avec tes dernières expériences ou découvertes. Dessins, collages, photo, texte, tout est possible : raconte-nous ton histoire !

