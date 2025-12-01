Atelier Carnet de Noël Meillant
Atelier Carnet de Noël Meillant mercredi 10 décembre 2025.
Atelier Carnet de Noël
4 Place du Pavé Meillant Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : Mercredi 2025-12-10 14:30:00
fin : 2025-12-10 17:30:00
2025-12-10
Atelier ouvert à tous. nombre de places limité
Matériel fourni et goûter compris. Réservation obligatoire au 06 26 71 44 21 25 .
4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 71 44 21 cheztanteagatha@gmail.com
English :
Workshop open to all. limited number of places
