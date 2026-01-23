Atelier Carnet de recettes Meillant
Atelier Carnet de recettes Meillant mercredi 18 février 2026.
Atelier Carnet de recettes
4 Place du Pavé Meillant Cher
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Début : Mercredi 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 17:30:00
2026-02-18
Animé par Aurélie
Dégustation de crêpes et initiation au carnet de voyage. Accessible à tous. Sur réservation obligatoire matériel et goûter fournis. 30 .
4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 71 44 21 cheztanteagatha@gmail.com
English :
Hosted by Aurélie
