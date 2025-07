Atelier carnet de voyage à l’aquarelle animé par Camille Bretel 52 rue de Siam Brest

52 rue de Siam Brest Finistère

2025-08-09 10:30:00

2025-08-09 12:00:00

2025-08-09

On peut voyager tout près de chez soi. Il suffit de regarder autrement.

Voir, c’est voyager.

À travers une série d’exercices guidés, Camille Bretel accompagne les participant·es dans la création d’un carnet unique mêlant aquarelle, dessin et petites touches de texte. Elle propose différentes techniques pour peindre, composer de belles mises en page et libérer sa créativité, dans une ambiance douce et bienveillante.

Cet atelier est une belle occasion de prendre du temps pour soi et de débuter un carnet personnel, à son image. Tout le matériel est fourni, ainsi que des feuilles pour l’atelier, mais chacun·e peut venir avec son propre carnet ou des éléments glanés au fil des jours (tickets, cartes, papiers…) pour enrichir ses pages.

Aucune compétence particulière n’est nécessaire l’atelier est ouvert à toutes et tous, même à ceux qui pensent ne pas savoir dessiner . Le but est de se faire plaisir, d’oser, et de savourer le processus créatif.

Les participant·es repartent avec les premières pages de leur carnet entamées… et souvent l’envie de continuer bien au-delà de l’atelier. Il se peut que l’atelier ne finisse pas tout à fait à l’heure… difficile de s’arrêter quand l’inspiration est là !

Informations pratiques :

Pour les adolescents et adultes-Matériel fourni

Durée 1h30

Sur inscription. .

52 rue de Siam 52 Rue de Siam Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 41 77

