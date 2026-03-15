Atelier carnet de voyage au Moulin du Pondy

2 Impasse Moulin du Pondy Le Pondy Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Venez au Moulin du Pondy le temps d’un après-midi lors d’un atelier carnet de voyage

Au Moulin du Pondy, laissez parler votre créativité lors d’un atelier carnet de voyage animé par Aurélie, le dimanche 26 avril de 14h00 à 17h00.

Sur le thème “Au fil de l’eau”, cet atelier vous invite à créer un carnet de voyage à votre image en mêlant collages, écriture, couleurs et souvenirs. Aucun niveau en dessin n’est nécessaire apportez simplement vos photos, vos idées et vos envies, et laissez libre cours à votre imagination.

Le matériel est fourni et un goûter est inclus pour partager un moment convivial et inspirant.

Tarif 30 € par personne

Places limitées inscription obligatoire !

Infos et inscriptions lemoulindupondy@gmail.com ou 06 26 71 44 21. 30 .

2 Impasse Moulin du Pondy Le Pondy 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 71 44 21 lemoulindupondy@gmail.com

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English :

Come and spend an afternoon at the Moulin du Pondy for a travel journal workshop

L’événement Atelier carnet de voyage au Moulin du Pondy Le Pondy a été mis à jour le 2026-03-15 par PIT LE DUNOIS