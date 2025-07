Atelier Carnet de Voyage Château-Renard

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Début : 2025-07-11 10:00:00

2025-07-11

ATELIER CARNET DE VOYAGE

Venez réaliser votre propre carnet

de voyage, de la fabrication à la

décoration, pour y garder tous vos

souvenirs de l’été !

Sur inscription À partir de 10 ans .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr

