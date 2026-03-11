Atelier Carnet de Voyage Dessiner Royan autrement Hobbies et compagnie Royan

Atelier Carnet de Voyage Dessiner Royan autrement

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 09:00:00

fin : 2026-04-08 12:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Nous proposons un atelier “Carnet de Voyage” autour du thème de Royan, pour inviter les participants à poser un regard artistique et sensible sur leur environnement.

.

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We’re offering a Carnet de Voyage workshop on the theme of Royan, inviting participants to take an artistic and sensitive look at their surroundings.

L’événement Atelier Carnet de Voyage Dessiner Royan autrement Royan a été mis à jour le 2026-03-11 par Mairie de Royan