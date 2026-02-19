Atelier Carnet de Voyage Bibliothèque Fumel

Atelier Carnet de Voyage

Atelier Carnet de Voyage Bibliothèque Fumel mercredi 11 mars 2026.

Atelier Carnet de Voyage

Bibliothèque 15 Place du Château Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11

Date(s) :
2026-03-11

Venez participer à l’atelier Carnet de Voyage avec La Fabrique Toi-Même, à la bibliothèque municipale de Fumel.
A partir de 6 ans.
Réservation conseillée (15 places maximum).
Venez participer à l’atelier Carnet de Voyage avec La Fabrique Toi-Même, à la bibliothèque municipale de Fumel.
A partir de 6 ans.
Réservation conseillée (15 places maximum).   .

Bibliothèque 15 Place du Château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 59 73 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in the Carnet de Voyage workshop with La Fabrique Toi-Même, at the Fumel municipal library.
Ages 6 and up.
Reservations recommended (15 places maximum).

L’événement Atelier Carnet de Voyage Fumel a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Villeneuve Vallée du Lot