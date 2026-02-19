Atelier Carnet de Voyage Bibliothèque Fumel
Atelier Carnet de Voyage Bibliothèque Fumel mercredi 11 mars 2026.
Atelier Carnet de Voyage
Bibliothèque 15 Place du Château Fumel Lot-et-Garonne
Venez participer à l’atelier Carnet de Voyage avec La Fabrique Toi-Même, à la bibliothèque municipale de Fumel.
A partir de 6 ans.
Réservation conseillée (15 places maximum).
Bibliothèque 15 Place du Château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 59 73
English :
Come and take part in the Carnet de Voyage workshop with La Fabrique Toi-Même, at the Fumel municipal library.
Ages 6 and up.
Reservations recommended (15 places maximum).
L’événement Atelier Carnet de Voyage Fumel a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Villeneuve Vallée du Lot