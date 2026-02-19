Atelier Carnet de Voyage Bibliothèque Fumel

Atelier Carnet de Voyage

Bibliothèque 15 Place du Château Fumel Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Venez participer à l’atelier Carnet de Voyage avec La Fabrique Toi-Même, à la bibliothèque municipale de Fumel.

A partir de 6 ans.

Réservation conseillée (15 places maximum).

Bibliothèque 15 Place du Château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 59 73

English :

Come and take part in the Carnet de Voyage workshop with La Fabrique Toi-Même, at the Fumel municipal library.

Ages 6 and up.

Reservations recommended (15 places maximum).

L’événement Atelier Carnet de Voyage Fumel a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Villeneuve Vallée du Lot