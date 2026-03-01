Atelier Carnet de Voyage Espace Boris Vian Montluçon

Atelier Carnet de Voyage

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon

Début : 2026-03-13 14:30:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Envie de garder en mémoire tes aventures ? Cet atelier te propose de découvrir les bases pour réaliser ton propre carnet de voyage dessiner, écrire, coller souvenirs et photos, exprimer tes impressions et tes découvertes.

Dès 12 ans sur inscription.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 20 57 46

Want to keep a record of your adventures? In this workshop, you’ll learn the basics of creating your own travel journal: drawing, writing, pasting memories and photos, expressing your impressions and discoveries.

Ages 12 and up registration required.

