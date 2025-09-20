Atelier carnet de voyage Palais Archiépiscopal – Maison des musées Bourges

Atelier carnet de voyage Samedi 20 septembre, 14h00 Palais Archiépiscopal – Maison des musées Cher

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Atelier « carnet de voyage » en continu assuré par Jacques Briand de l’association des Faiseurs

Samedi de 14h à 18h

Palais Archiépiscopal – Maison des musées Place Étienne-Dolet 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 57 82 45 http://www.ville-bourges.fr/musees Ancien palais archiépiscopal, construit par l’architecte parisien Pierre Bullet pour l’archevêque, fin du XVIIe siècle, est resté inachevé.

Après la construction en 1992 de l’actuelle mairie, cet édifice abrite toujours des services municipaux, les salons de l’hôtel de ville et la salle des mariages récemment restaurés, la salle du Conseil Municipal, et la Maison des Musées.

la Maison des Musées, lieu hybride proposant des expositions temporaires, des informations sur le projet de refonte des musées de Bourges et sur les métiers des musées.

Direction Musées Patrimoine Historique, ville de Bourges