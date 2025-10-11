Atelier carnet de voyage Saint-Étienne-de-Chigny

Atelier carnet de voyage Saint-Étienne-de-Chigny samedi 11 octobre 2025.

Atelier carnet de voyage

4 Chemin de la Maurière Saint-Étienne-de-Chigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Céline Fabre, alias La Pluie

Dessiner le dehors

Venez voyager dans le temps et les lignes au cours d’un atelier d’illustration

de carnet de voyage. À l’aide de photos et d’une palette d’aquarelle, vous aurez

le plaisir de dessiner les paysages d’une histoire imaginaire.

Céline Fabre, alias La Pluie

Dessiner le dehors

Venez voyager dans le temps et les lignes au cours d’un atelier d’illustration de carnet de voyage. À l’aide de photos et d’une palette d’aquarelle, vous aurez le plaisir de dessiner les paysages d’une histoire imaginaire.

Le voyage sera sensoriel, visuel et peut-être surprenant !

De 6 mois à 8 ans accompagné d’un adulte .

4 Chemin de la Maurière Saint-Étienne-de-Chigny 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 38 17 84 bibliotheque.mairiesedc@orange.fr

English :

Céline Fabre, alias La Pluie

Drawing « outside

Come travel through time and lines during an illustration workshop

workshop. Using photos and a watercolor palette, you’ll have the pleasure of drawing

the pleasure of drawing the landscapes of an imaginary story.

German :

Céline Fabre, alias La Pluie

Das Draußen » zeichnen

Kommen Sie mit auf eine Reise durch die Zeit und die Linien während eines Illustrationsworkshops

eines Reisetagebuchs. Anhand von Fotos und einer Aquarellpalette werden Sie folgende Dinge erleben

sie werden die Landschaften einer imaginären Geschichte zeichnen.

Italiano :

Céline Fabre, alias La Pluie

Disegnare « fuori

Venite a viaggiare nel tempo e nelle linee durante un laboratorio di illustrazione

laboratorio di illustrazione. Utilizzando delle foto e una tavolozza di acquerelli, avrete il piacere di disegnare

il piacere di disegnare i paesaggi di una storia immaginaria.

Espanol :

Céline Fabre, alias La Pluie

Dibujar « al aire libre

Venga y viaje a través del tiempo y las líneas durante un taller de ilustración

taller de ilustración. Utilizando fotos y una paleta de acuarelas, tendrá el placer de dibujar

el placer de dibujar los paisajes de una historia imaginaria.

L’événement Atelier carnet de voyage Saint-Étienne-de-Chigny a été mis à jour le 2025-09-22 par Tours Val de Loire Tourisme