Atelier Carnet de Voyages – Cherbourg-en-Cotentin 21 juin 2025 14:30

Manche

Atelier Carnet de Voyages dans le centre de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 14:30:00

fin : 2025-06-21 16:30:00

Date(s) :

2025-06-21

Atelier Carnet de Voyages dans Cherbourg. Un atelier pour se faire du bien, pour apprendre à observer et « croquer » sur le papier ce qui nous plait. Découvrir ou (re) découvrir Cherbourg autrement et saisir des moments de vie quotidiens, une bâtiment, un panorama… Cet atelier est ouvert à tous (adultes), même si vous croyez « ne pas savoir dessiner »… Venez découvrir la magie du Carnet de Voyages… Ambiance conviviale, petit groupe et conseils personnalisés. Inclus carnet de voyages fait main et prêt du matériel.

Atelier Carnet de Voyages dans Cherbourg. Un atelier pour se faire du bien, pour apprendre à observer et « croquer » sur le papier ce qui nous plait. Découvrir ou (re) découvrir Cherbourg autrement et saisir des moments de vie quotidiens, une bâtiment, un panorama… Cet atelier est ouvert à tous (adultes), même si vous croyez « ne pas savoir dessiner »… Venez découvrir la magie du Carnet de Voyages… Ambiance conviviale, petit groupe et conseils personnalisés. Inclus carnet de voyages fait main et prêt du matériel. .

dans le centre de Cherbourg

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 60 24 66 53 veronique.destandau@posteo.net

English : Atelier Carnet de Voyages

Carnet de Voyages workshop in Cherbourg. A workshop to do yourself good, to learn how to observe and « sketch » on paper what you like. Discover or (re)discover Cherbourg in a different way, and capture moments of everyday life, a building, a panorama… This workshop is open to all (adults), even if you think you « can’t draw »… Come and discover the magic of Carnet de Voyages… Friendly atmosphere, small group and personalized advice. Includes: handmade travel journal and loan of materials.

German :

Atelier Carnet de Voyages in Cherbourg. Ein Workshop, um sich etwas Gutes zu tun, um zu lernen, wie man beobachtet und auf Papier « skizziert », was einem gefällt. Cherbourg anders entdecken oder (wieder) entdecken und alltägliche Momente des Lebens, ein Gebäude, ein Panorama… festhalten. Dieser Workshop steht allen (Erwachsenen) offen, auch wenn Sie glauben, « nicht zeichnen zu können »… Kommen Sie und entdecken Sie die Magie des Carnet de Voyages… Gesellige Atmosphäre, kleine Gruppe und persönliche Beratung. Inklusive: handgemachtes Reisetagebuch und Materialverleih.

Italiano :

Workshop Carnet de Voyages a Cherbourg. Un workshop per farsi del bene, per imparare a osservare e « schizzare » su carta ciò che ci piace. Scoprite o (ri)scoprite Cherbourg in modo diverso e catturate momenti di vita quotidiana, un edificio, un panorama… Questo workshop è aperto a tutti (adulti), anche se pensate di non saper disegnare… Venite a scoprire la magia del Carnet de Voyages… Atmosfera amichevole, piccolo gruppo e consigli personalizzati. Include: taccuino di viaggio fatto a mano e prestito dell’attrezzatura.

Espanol :

Taller de Carnet de Voyages en Cherburgo. Un taller para hacerse un bien, para aprender a observar y « esbozar » sobre papel lo que le gusta. Descubra o (re)descubra Cherburgo de otra manera y capture momentos de la vida cotidiana, un edificio, un panorama… Este taller está abierto a todos (adultos), incluso si crees que no sabes dibujar… Venga a descubrir la magia del Carnet de Voyages… Ambiente agradable, grupo reducido y asesoramiento personalizado. Incluye: cuaderno de viaje hecho a mano y préstamo de material.

L’événement Atelier Carnet de Voyages Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-06-15 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin