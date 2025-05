ATELIER CARNET D’ÉTÉ – Clermont-l’Hérault, 14 mai 2025 07:00, Clermont-l'Hérault.

Tarif : 4

Pour patienter avant les grandes vacances, viens créer ton futur carnet d’aventures ! Découpe, colle et assemble pour repartir avec ton premier souvenir de l’été !

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 03 95

English :

To tide you over until the summer vacations, come and create your own adventure book! Cut out, glue and assemble to take home your first summer souvenir!

German :

Um die Wartezeit bis zu den großen Ferien zu überbrücken, kannst du hier dein zukünftiges Abenteuerheft gestalten! Schneide aus, klebe und füge zusammen, um dein erstes Andenken an den Sommer mit nach Hause zu nehmen!

Italiano :

Per tirare avanti fino alle vacanze estive, venite a creare il vostro libro di avventure! Ritagliate, incollate e assemblate per portare a casa il primo ricordo dell’estate!

Espanol :

Ven a crear tu propio libro de aventuras hasta las vacaciones de verano Recorta, pega y monta para llevarte a casa tu primer recuerdo del verano

