L’espace de vie social itinérant Roul’Contact vous propose de réaliser un carnet d’été pour y raconter vos plus belles aventures, poésies et histoires.

Gratuit .

1 Rue de l’Hôpital

Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99 roulcontact@terre-contact.com

English :

The Roul’Contact mobile social living space invites you to create a summer notebook in which to recount your best adventures, poems and stories.

German :

Der mobile soziale Lebensraum Roul’Contact schlägt Ihnen vor, ein Sommerheft zu erstellen, in dem Sie Ihre schönsten Abenteuer, Gedichte und Geschichten erzählen können.

Italiano :

Lo spazio di vita sociale mobile Roul’Contact vi offre la possibilità di creare un diario estivo in cui raccontare le vostre più grandi avventure, poesie e storie.

Espanol :

El espacio de vida social móvil Roul’Contact te ofrece la posibilidad de crear un diario de verano en el que contar tus mejores aventuras, poemas e historias.

