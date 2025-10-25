Atelier « Carnets d’aventures réelles ou rêvées » Ludo Bibliothèque Ondres Ondres

Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Venez créer un carnet de voyage pas comme les autres ! Vous pourrez raconter un vrai voyage que vous avez fait, ou en inventer un complètement rêvé un tour du monde en montgolfière, une expédition dans la jungle ou des vacances au pays des dragons… tout est possible !

Apportez vos photos, cartes, brochures ou souvenirs si vous en avez. Si vous avez un carnet, vous pouvez l’amener, sinon du matériel sera fourni sur place.

Par le Crayon perché.

RDV à 10h30. Durée 1h30.

Parents/enfants à partir de 6 ans

Enfants à partir de 8 ans .

Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

