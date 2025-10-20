Atelier CARSAT HEROUVILLE SAINT CLAIR – Agence HEROUVILLE Hérouville-Saint-Clair

Atelier CARSAT Lundi 20 octobre, 09h30 HEROUVILLE SAINT CLAIR – Agence HEROUVILLE Calvados

Début : 2025-10-20T09:30 – 2025-10-20T11:30

Fin : 2025-10-20T09:30 – 2025-10-20T11:30

La CARSAT propose aux demandeurs d’emploi une présentation de son offre de services.

Vous bénéficierez d’une présentation du Régime Général et de la CARSAT.Cette réunion sera notamment l’occasion de comprendre votre relevé de carrière et de connaitre les conditions de départ et calcul de retraite.Vous pourrez poser vos questions à l’issue de cette présentation.

HEROUVILLE SAINT CLAIR – Agence HEROUVILLE 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandy

