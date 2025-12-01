Atelier carte à gratter Médiatheque François-Mitterrand Argentan

Atelier carte à gratter

Médiatheque François-Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 16:30:00

2025-12-10

Un atelier pour préparer NOËL !

Tout public à partir de 8 ans.

Venez réaliser de belles décorations de Noël en argile qui feront la part belle à la créativité! De beaux motifs, de la peinture et un peu de paillette pour ajouter un peu de magie dans votre sapin ! .

Médiatheque François-Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr

