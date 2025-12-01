Atelier carte à gratter Médiatheque François-Mitterrand Argentan
Atelier carte à gratter Médiatheque François-Mitterrand Argentan mercredi 10 décembre 2025.
Atelier carte à gratter
Médiatheque François-Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10 16:30:00
Date(s) :
2025-12-10
Un atelier pour préparer NOËL !
Tout public à partir de 8 ans.
Venez réaliser de belles décorations de Noël en argile qui feront la part belle à la créativité! De beaux motifs, de la peinture et un peu de paillette pour ajouter un peu de magie dans votre sapin ! .
Médiatheque François-Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr
English : Atelier carte à gratter
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier carte à gratter Argentan a été mis à jour le 2025-11-19 par Terres d’Argentan Intercom