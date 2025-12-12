Atelier carte de Noël Aire-sur-l’Adour

Atelier carte de Noël Aire-sur-l’Adour vendredi 26 décembre 2025.

16 ter Place du Commerce Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-26

2025-12-26

Atelier aquarelle carte de Noël repartez avec votre œuvre sur le thème de Noël
à partir de 8 ans
25€ les 2h   .

16 ter Place du Commerce Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 64 15 12 

L’événement Atelier carte de Noël Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-12-10 par Tourisme Aire Eugénie