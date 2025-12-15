Atelier carte de noël au Petit Breuilh Le bourg Vicq-sur-Breuilh

Atelier carte de noël au Petit Breuilh

Atelier carte de noël au Petit Breuilh Le bourg Vicq-sur-Breuilh samedi 20 décembre 2025.

Atelier carte de noël au Petit Breuilh

Le bourg Au petit Breuilh Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-20

Atelier carte de noël, offert par le relais de la bibliothèque.   .

Le bourg Au petit Breuilh Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51  mediatheque.perecastor@orange.fr

English : Atelier carte de noël au Petit Breuilh

L’événement Atelier carte de noël au Petit Breuilh Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Briance Sud Haute-Vienne