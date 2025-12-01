Atelier carte de voeux La Loupiote Houssay

Atelier carte de voeux

La Loupiote 14 Rue des Forges Houssay Mayenne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 12:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Les Ateliers d’Amandine

Amandine vous propose un atelier fabrication de carte de vœux à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Matériel spécifique inclus.

Le 14 décembre de 10h à 12h

Sur réservation .

La Loupiote 14 Rue des Forges Houssay 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 6 63 23 11 48

English :

Les Ateliers d’Amandine

L’événement Atelier carte de voeux Houssay a été mis à jour le 2025-12-04 par SUD MAYENNE