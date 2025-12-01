Atelier carte de voeux La Loupiote Houssay
Atelier carte de voeux La Loupiote Houssay dimanche 14 décembre 2025.
Atelier carte de voeux
La Loupiote 14 Rue des Forges Houssay Mayenne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 12:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Les Ateliers d’Amandine
Amandine vous propose un atelier fabrication de carte de vœux à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Matériel spécifique inclus.
Le 14 décembre de 10h à 12h
Sur réservation .
La Loupiote 14 Rue des Forges Houssay 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 6 63 23 11 48
English :
Les Ateliers d’Amandine
L’événement Atelier carte de voeux Houssay a été mis à jour le 2025-12-04 par SUD MAYENNE