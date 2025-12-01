Atelier Carte de Voeux Paray-le-Monial

Atelier Carte de Voeux

Place de l’Hôtel de Ville Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 15:00:00

fin : 2025-12-30 16:30:00

Date(s) :

2025-12-30

Dans la chaleur féérique de la Fabrique des Lutins, les enfants sont invités à donner libre cours à leur imagination pour créer leur propre carte de vœux personnalisée. Paillettes, gommettes, feutres colorés, rubans et petits secrets magiques seront à leur disposition pour fabriquer un souvenir unique à offrir à leurs proches.

Atelier pour les enfants de 6 à 10 ans.

Attention exceptionnellement, l’atelier organisé par l’Office de Tourisme se déroule le vendredi et à la Tour Saint-Nicolas (dans la Fabrique des lutins) ! .

Place de l’Hôtel de Ville Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr

