Atelier Carte de Voeux Paray-le-Monial
Atelier Carte de Voeux Paray-le-Monial mardi 30 décembre 2025.
Atelier Carte de Voeux
Place de l’Hôtel de Ville Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30 15:00:00
fin : 2025-12-30 16:30:00
Date(s) :
2025-12-30
Dans la chaleur féérique de la Fabrique des Lutins, les enfants sont invités à donner libre cours à leur imagination pour créer leur propre carte de vœux personnalisée. Paillettes, gommettes, feutres colorés, rubans et petits secrets magiques seront à leur disposition pour fabriquer un souvenir unique à offrir à leurs proches.
Atelier pour les enfants de 6 à 10 ans.
Attention exceptionnellement, l’atelier organisé par l’Office de Tourisme se déroule le vendredi et à la Tour Saint-Nicolas (dans la Fabrique des lutins) ! .
Place de l’Hôtel de Ville Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr
